Обзор realme C35: красивый бюджетник?

Сегодня на обзоре оказался realme C35 — бюджетный смартфон с красивым дизайном и большой батареей. Когда употребляешь слово «бюджетник», то невольно начинаешь думать, что ничего интересного от такого аппарата ждать не стоит: дешевые материалы корпуса, устаревший разъём для зарядки, слабая батарейка и посредственная камера. Однако, C35 от realme может спокойно претендовать на звание одного из самых симпатичных и достойных смартфонов по невысокой цене. Какие в нём плюсы и минусы – расскажу далее.

Характеристики realme C35

Модель: realme C35

Габариты (ШxВxТ): 75.6×164.4×8.1 мм, 189 г

Дисплей: 6.6″ (2412×1080), Full HD, IPS, 401 ppi, 60 Гц

Процессор: Unisoc T616

Камера: 3 модуля. 50/2/0,3 МП

Камера фронтальная: 8 Мп

Память: 4 ГБ оперативной, 64/128 ГБ постоянной

Батарея: 5 000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт

ОС: Android 11 с оболочкой realme UI 3.1

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS

Защита от воды: нет

Сканер: встроен в кнопку питания, распознавание по лицу

Стоимость: от 15 990 рублей

Комплектация

Смартфон поставляется в яркой оранжевой коробке. В комплекте идет 18-ваттная зарядка, скрепка и документация.

На удивление, нет прозрачного чехла, который добавляют ко всем устройствам бренда. Но он там и не нужен, потому что C35 выглядит крайне симпатично в своем «естественном» виде.

Дизайн

В плане дизайна у realme C35 однозначно «зачет». Он выглядит стильно, а ощущается в руке максимально приятно. У него четкие пластиковые боковые грани и очень приятный светло-зеленый цвет. Есть, конечно, версии в черном и синем корпусах, но этот выглядит привлекательнее всего.

Задняя панель сделана из глянцевого пластика, но ощущается как стекло. Это делает устройство тактильно приятным и визуально дороже. Спинка практически не собирает отпечатков пальцев, хотя большинство смартфонов этим похвастаться не могут. Если бы не выпуклый дисплей, можно было бы с легкостью принять этот смартфон за устройства сегмента премиум.

Дисплей

У realme C35 немного выпуклый IPS-экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и немаленьким подбородком снизу. Рамки достаточно толстые, именно это выдает при тщательном осмотре, что смартфон из категории бюджетных.

Разрешение дисплея — Full HD+ (2408х1080 пикселей), что является хорошей новостью для подобного устройства. Частотой обновления — 60 Гц. Те, кто ранее использовал смартфоны с более высокой частотой разницу заметят, но в целом для обычного ежедневного пользования этого достаточно.

Картинка отображается довольно яркой и четкой. Вполне хватает для просмотра видео на YouTube в хорошем качестве и мониторинга социальных сетей. Если картинка «холоднит» или кажется слишком ядреной, можно отрегулировать в настройках цветовую температуру, яркость, а также включить темную тему или режим защиты глаз.

Дисплей покрыт защитным стеклом Panda Glass — это вполне себе неплохое закаленное стекло. Плюсом на всех смартфонах realme всегда дополнительно наклеена обычная защитная пленка. Поэтому переживания из-за хрупкости лицевой панели можно отложить в сторону. От невысоких падений и царапин с экраном ничего не случится.

Камера

Основная камера тройная. Главный модуль наделили 50 Мп, есть еще 2-мегапиксельная макрокамера и сенсор глубины. В приложении «Камера» есть много пресетов и настроек, а также режим HDR.

Снимки получаются довольно средние. При дневном свете и хорошем освещении кадры четкие. Ночная съемка явно подкачала, картинка получается слишком контрастной и шумной, чтобы получить хороший кадр, придется изрядно постараться.

Видео записывается в Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Как для бюджетника, видео неплохое, если бы была еще стабилизация, было бы намного лучше.

Работа в целом

В обычном повседневном пользовании realme C35 показывает себя отлично. Смартфон не виснет и не подтормаживает. В основе — восьмиядерный процессор Unisoc T616, он создавался под бюджетные и среднебюджетные устройства, поэтому отличается стабильностью и средней мощностью.

Для шустрых игр, таких как PUBG, аппарат лучше не рассматривать. Он будет работать на минимальных параметрах, хотя при этом вылетать и тормозить не будет.

Смартфон работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой realme UI. Разобраться в нем максимально интуитивно просто. От чистого Android отличий практически нет, поменялись только несколько иконок.

Обратите внимание на разъём для зарядки. У бюджетного смартфона USB Type-C и даже стандартный вход для наушников.

Емкость аккумулятора realme C35 составляет 5000 мАч. Это хороший стандартный показатель для смартфонов. Можно спокойно проходить весь день без подзарядки, активно используя устройство. Автономной работы хватит на все: просмотр видео, игры, социальные сети и мессенджеры. Если исключить из этого списка видео и игры, то без подзарядки смартфон продержится полтора-два дня.

В комплекте со смартфоном идет 18-ваттный зарядный блок, на полный перезаряд уйдет чуть более двух часов.

Помимо прочего, есть два способа разблокировки: лицевой и боковой сканер, встроенный в кнопку включения. Оба срабатывают быстро и без нареканий. Есть поддержка до 5 отпечатков.

Еще одним важным фактором является наличие датчика NFC. Поэтому учитывая сегодняшние реалии, можно устанавливать банковские приложения и спокойно оплачивать бесконтактным способом.

Общие впечатления

Realme C35 хороший, базовый смартфон. Три главных его преимущества — симпатиный дизайн, внушительная ёмкость батареи и модуль NFC. Если про последний, ничего объяснять не надо, то первые два пункта еще раз коротко объясню.

У смартфона нетипичный для бюджетников дизайн с «закосом» под iPhone 12 и подобные. Он приятно лежит в руке, а задняя пластиковая панель совсем похожа на стекло. Особенно, понравился вариант в зеленом цвете — красиво и небанально.

Второй плюс — автономность. Думаю, в этом случае тоже все понятно. Работает целый день, иногда дольше. С зарядкой у каждой розетки сидеть не придется, а это точно большое преимущество.

По итогу, смартфон подойдет всем непривередливым пользователям, которым нужно хорошее и симпатичное устройство для обычного ежедневного пользования. Если не планируете много фотографировать, то realme C35 за свою цену станет вам идеальным помощником.

Плюсы Наличие NFC

Красивый внешний вид

Долго держит заряд Минусы Выпуклые грани экрана

4 ГБ оперативной памяти

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!