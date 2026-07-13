СМИ: OnePlus готовится свернуть продажи в Европе и США
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СМИ: OnePlus готовится свернуть продажи в Европе и США

OnePlus и материнская OPPO могут уже на этой неделе объявить о серьёзном пересмотре стратегии бренда.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:34
СМИ: OnePlus готовится свернуть продажи в Европе и США

OnePlus может в ближайшие дни объявить об уходе с рынков США и Европы. Об этом сообщает несколько зарубежных изданий со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По их данным, OnePlus и материнская OPPO готовят заявление о «фундаментальных изменениях» в стратегии бренда. После объявления компания, предположительно, распродаст оставшиеся смартфоны и планшеты в западных странах, а новые партии поставлять не будет.

Поддержка уже проданных устройств при этом должна сохраниться. Владельцам обещают выпускать обновления и оказывать сервисное обслуживание до окончания заявленного жизненного цикла моделей.

Что произойдёт с OnePlus на остальных рынках, пока неясно. Предполагается, что бренд продолжит работу в Китае, Индии и некоторых других регионах, но может потерять нынешнюю самостоятельность и превратиться в отдельную линейку более доступных смартфонов и планшетов внутри OPPO.

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Сама OPPO, напротив, может расширить глобальное присутствие и занять часть ниши, которую освободит OnePlus в Европе. Официально компании эту информацию пока не подтвердили.

Слухи о проблемах OnePlus появились ещё в начале 2026 года. Тогда сообщалось о сокращении команд, уходе сотрудников, сворачивании работы в отдельных странах и возможном объединении некоторых подразделений с realme. OnePlus публично отрицала сообщения о полном закрытии бренда.

Пока европейские сайты OnePlus продолжают работать, а устройства доступны для заказа, поэтому говорить о состоявшемся уходе преждевременно. Однако новая публикация немецкого издания WinFuture указывает, что официальное решение может быть объявлено уже в ближайшие дни.

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