Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10
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Новости

Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10 работающая на базе Android 10 начала распространяться на смартфоны брендов Huawei и Honor. Но некоторые модели останутся без неё.

Список смартфонов, которые не обновятся до Android 10:

  • Honor Play
  • Honor 9
  • Honor 9 Lite
  • Honor 8X Max
  • Huawei Y9 2019
  • Huawei Nova 3
  • Huawei Nova 3i
  • Huawei P20 Lite

По информации зарубежного ресурса HuaweiCentral со ссылкой на источника в Huawei стало понятно, что в данных смартфонах недостаточно производительности для EMUI 10. Поэтому ждать обновления на них навряд ли стоит.

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