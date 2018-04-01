Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10 работающая на базе Android 10 начала распространяться на смартфоны брендов Huawei и Honor. Но некоторые модели останутся без неё.

Список смартфонов, которые не обновятся до Android 10:

Honor Play

Honor 9

Honor 9 Lite

Honor 8X Max

Huawei Y9 2019

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei P20 Lite

По информации зарубежного ресурса HuaweiCentral со ссылкой на источника в Huawei стало понятно, что в данных смартфонах недостаточно производительности для EMUI 10. Поэтому ждать обновления на них навряд ли стоит.