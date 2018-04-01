Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10 работающая на базе Android 10 начала распространяться на смартфоны брендов Huawei и Honor. Но некоторые модели останутся без неё.
Список смартфонов, которые не обновятся до Android 10:
- Honor Play
- Honor 9
- Honor 9 Lite
- Honor 8X Max
- Huawei Y9 2019
- Huawei Nova 3
- Huawei Nova 3i
- Huawei P20 Lite
По информации зарубежного ресурса HuaweiCentral со ссылкой на источника в Huawei стало понятно, что в данных смартфонах недостаточно производительности для EMUI 10. Поэтому ждать обновления на них навряд ли стоит.
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