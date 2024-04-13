Этого достаточно: Apple продолжит выпускать MacBook с 8 ГБ оперативной памяти

После выпуска MacBook Pro с чипом M3 в прошлом году, Apple столкнулась с критикой от обозревателей и пользователей за продажу топовых ноутбуков с 8 ГБ оперативной памяти. Компания утверждала, что 8 ГБ соответствуют 16 ГБ на ПК под управлением Windows.

Позиция Apple не изменилась. Руководитель отдела маркетинга Mac Эван Байз в интервью заявил, что 8 ГБ оперативной памяти – это достаточный объем для большинства базовых задач, таких как серфинг в интернете, воспроизведение мультимедиа, редактирование фото и видео, а также простые игры.

Однако пользователи отмечают, что для более требовательных задач, таких как профессиональное редактирование видео или программирование, 8 ГБ недостаточно. Это особенно актуально, если речь идет о MacBook Pro, ориентированном на профессионалов, которым нужно больше ресурсов. При этом за версию с 16 ГБ ОЗУ приходится доплачивать $200.