Названы новые цвета iPhone 17 и iPhone 17 Pro

За несколько дней до презентации iPhone 17 в сети появились фотографии элементов корпуса, которые намекают на цветовую палитру новых моделей. Снимки кнопок Camera Control опубликовал инсайдер Сонни Диксон.

Судя по фото, iPhone 17 выйдет в пяти оттенках:

жёлтом

зелёном

синем

розовом

чёрном

Для iPhone 17 Pro предполагаются три варианта:

тёмно-синий

серебристый

новый ярко-оранжевый

Последний выглядит как вариант, близкий к цвету кнопки Action у Apple Watch Ultra, и станет первым настолько насыщенным цветом в линейке Pro.

Ранее Apple использовала более сдержанную палитру для премиальных моделей — серый, графитовый, золотой или синие оттенки. Появление оранжевого может стать попыткой компании визуально выделить старшие версии от стандартных iPhone.

Официальная премьера линейки iPhone 17 пройдёт 9 сентября на мероприятии Apple в Купертино.