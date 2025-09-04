Названы новые цвета iPhone 17 и iPhone 17 Pro

За несколько дней до презентации iPhone 17 в сети появились фотографии элементов корпуса, которые намекают на цветовую палитру новых моделей. Снимки кнопок Camera Control опубликовал инсайдер Сонни Диксон.
Судя по фото, iPhone 17 выйдет в пяти оттенках:
- жёлтом
- зелёном
- синем
- розовом
- чёрном
Для iPhone 17 Pro предполагаются три варианта:
- тёмно-синий
- серебристый
- новый ярко-оранжевый
Последний выглядит как вариант, близкий к цвету кнопки Action у Apple Watch Ultra, и станет первым настолько насыщенным цветом в линейке Pro.
Ранее Apple использовала более сдержанную палитру для премиальных моделей — серый, графитовый, золотой или синие оттенки. Появление оранжевого может стать попыткой компании визуально выделить старшие версии от стандартных iPhone.
Официальная премьера линейки iPhone 17 пройдёт 9 сентября на мероприятии Apple в Купертино.
