Названы новые цвета iPhone 17 и iPhone 17 Pro | The GEEK
close
Новости

Названы новые цвета iPhone 17 и iPhone 17 Pro

Утечка подтвердила варианты корпусов.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 21:29

За несколько дней до презентации iPhone 17 в сети появились фотографии элементов корпуса, которые намекают на цветовую палитру новых моделей. Снимки кнопок Camera Control опубликовал инсайдер Сонни Диксон.

Судя по фото, iPhone 17 выйдет в пяти оттенках:

  • жёлтом
  • зелёном
  • синем
  • розовом
  • чёрном

Для iPhone 17 Pro предполагаются три варианта:

  • тёмно-синий
  • серебристый
  • новый ярко-оранжевый

Последний выглядит как вариант, близкий к цвету кнопки Action у Apple Watch Ultra, и станет первым настолько насыщенным цветом в линейке Pro.

Ранее Apple использовала более сдержанную палитру для премиальных моделей — серый, графитовый, золотой или синие оттенки. Появление оранжевого может стать попыткой компании визуально выделить старшие версии от стандартных iPhone.

Все цены новых айфонов

Стали известны цены всех iPhone 17

Официальная премьера линейки iPhone 17 пройдёт 9 сентября на мероприятии Apple в Купертино.

id·209616·20250904_2134
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Рынок скептически настроен к перспективам iPhone 17 Air
Стали известны цены всех iPhone 17
Apple выпустит первый складной iPhone в 2026 году, iPad — в 2028-м
В России начали продавать iPhone с «распиской об отсутствии претензий»
Apple готовит к выпуску iOS 18.7
С 1 сентября айфоны с недостатком: что происходит?
iPhone и другие смартфоны можно будет вернуть без RuStore
Apple перестала подписывать iOS 18.6.1 — откатиться больше нельзя
Apple снимет с продажи четыре смартфона после презентации iPhone 17
В iPhone 17 могут оставить прошлогодний процессор, а топовые модели получат новый

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK