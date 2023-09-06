Исследование Mozilla: Современные автомобили – это кошмар конфиденциальности

Новое исследование от Mozilla Foundation, показало, что 25 рассмотренных им автомобильных брендов, имеют явные проблемы с конфиденциальностью, даже по сравнению с производителями секс-игрушек и приложений для психического здоровья.

Результаты следующие:

92% из рассмотренных компаний предоставляют водителям ограниченный контроль над своими личными данными, и в некоторых случаях этот механизм вовсе отсутствует;

84% компаний делятся пользователями данными со сторонними организациями, вызывая вопросы о конфиденциальности информации;

76% автопроизводителей имеют возможность продавать пользовательские данные, что поднимает важные вопросы о приватности клиентов;

56% компаний могут предоставить информацию правоохранительным органам по запросу, что может вызывать беспокойство в отношении приватности данных.

При оценке конфиденциальности клиентов первое место занимает Renault. За ней следуют Dacia, BMW, Subaru и Fiat. Однако, наименьшим уровнем защиты данных водителей отличилась Tesla.

Интересно, что Nissan и Kia собирают самое большое количество данных, включая информацию об интимной активности. Шесть автопроизводителей также заявляют, что могут получать “генетические характеристики” своих клиентов.

Большинство компаний собирают номера телефонов клиентов, адреса электронной почты, фотографии, информацию из календаря, сведения о расовой принадлежности и даже иммиграционный статус