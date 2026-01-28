iQOO 15 Ultra: характеристики, дизайн и дата выхода | The GEEK
Новости

iQOO 15 Ultra: характеристики, дизайн и дата выхода

Собрали всю актуальную информацию о будущем игровом флагмане от iQOO.
Редакция The GEEK сегодня в 21:10

4 февраля в Китае состоится презентация флагманского игрового смартфона iQOO 15 Ultra. Предзаказы на новинку уже открыты на официальном сайте iQOO и на площадке JD.com.

Характеристики iQOO 15 Ultra

  • 6,85-дюймовый LTPO AMOLED-экран от Samsung с разрешением 2K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.
  • Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и фирменный игровой чип Q3. Последний отвечает за повышение FPS, апскейлинг до 2K и поддержку трассировки лучей в играх.
  • Активная система охлаждения Ice Dome со встроенной турбиной.
  • Игровая периферия: сверхчувствительные сенсорные курки с частотой опроса 600 Гц, самый быстрый тачскрин с мгновенной частотой 4000 Гц и 480 Гц в мультитаче, а также гироскоп с частотой опроса 500 Гц.
  • Стереодинамики (1115, Dolby Atmos).
  • Двухосевой вибромотор 091640 с поддержкой 4D-вибрации.
  • Максимальная конфигурация памяти — 24/1024 ГБ.
  • Аккумулятор на 7400 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.
  • Задняя камера с тремя модулями по 50 Мп. Один из них — перископ Sony IMX882 (1/1,95″) с 3-кратным оптическим зумом, как в iQOO 15.
  • Фронтальная камера 32 Мп.

Инсайдер Digital Chat Station рассказал, что iQOO 15 Ultra установил новый рекорд производительности в AnTuTu. Будущий флагман набрал 4 518 403 балла.

