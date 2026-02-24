Представлен iQOO 15R — игровой флагман на Snapdragon 8 Gen 5 дешевле 40 000 рублей | The GEEK
Представлен iQOO 15R — игровой флагман на Snapdragon 8 Gen 5 дешевле 40 000 рублей

Топовый процессор, экран 144 Гц и аккумулятор на 7600 мАч с быстрой 100-Вт зарядкой.
сегодня в 19:43

iQOO представила в Индии новый субфлагманский смартфон 15R. Это слегка переработанный iQOO Z11 Turbo, который дебютировал в Китае в середине января.

Новинка получила 6,59-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Смартфон построен на процессоре Snapdragon 8 Gen 5 и оснащается до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем объёмом до 512 ГБ стандарта UFS 4.1.

Основной акцент в iQOO 15R сделан на мобильный гейминг. Смартфон получил специализированный чип Q2, позволяющий повышать разрешение в играх и генерировать дополнительные кадры.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Фотовозможности обеспечивают три камеры: основная на 50 Мп с сенсором Sony LYT-700V и оптической стабилизацией, широкоугольная на 8 Мп и фронтальная на 32 Мп.

Среди прочих характеристик — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, а также фирменная оболочка OriginOS 6.

Стоимость iQOO 15R в Индии стартует от 45 тысяч рупий (~38 000 рублей).

