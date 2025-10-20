Представлен iQOO 15 – топовый игровой флагман по доступной цене

20 октября в Китае состоялась презентация флагманского смартфона iQOO 15. Несмотря на то, что он позиционируется как игровое устройство, новинка может заинтересовать людей, далеких от мобильного гейминга.

Аппаратной основой iQOO 15 стал новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Его дополняют до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и хранилище до 1 ТБ UFS 4.1. Дисплей – 6,85-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3168х1440 пикселей, адаптивной частотой 1-144 Гц и пиковой яркостью 6000 нит.

За фото- и видеовозможности отвечает тройная задняя камера:

Основа: 50 Мп, Sony IMX921, 1/1.56″, f/1.88, OIS;

Ширик: 50 Мп, Samsung JN1, 1/2.76″, f/2.05;

Перископ: 50 Мп, Sony LYT-600, 1/95″, f/2.65, 3-кратный оптический зум.

В вырезе в дисплее расположилась 32-мегапиксельная фронталка с диафрагмой f/2.2.

Автономность обеспечивается батареей на 7000 мАч. iQOO 15 поддерживает быструю проводную зарядку 120 Вт и беспроводную 40 Вт. Кроме того, смартфон получил ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, NFC, а также водозащиту IP68/IP69.

Цены на iQOO 15 начинаются от 4199 юаней (12/256 ГБ) и заканчиваются 5499 юаней за лимитку (16/1024 ГБ), выполненную в стиле игры Honor of Kings.