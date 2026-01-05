iQOO 15 Ultra официально анонсирован | The GEEK
Новости

iQOO 15 Ultra официально анонсирован

Опубликован первый постер, известны возможные характеристики и дата выхода нового игрового флагмана.
Редакция The GEEK сегодня в 09:08

Компания Vivo официально подтвердила скорый выход смартфона iQOO 15 Ultra. Новинку называют «первым в индустрии с Ultra-производительностью».

Производитель не раскрыл ни дизайн, ни характеристики будущего флагмана. На Weibo был опубликован только постер с изображением песчаного вихря, в котором фанаты iQOO увидели намек на турбину для охлаждения.

Согласно данным инсайдеров, iQOO 15 Ultra получит топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, игровые триггеры-курки, большой встроенный кулер, переработанный дизайн, батарею на 7000 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт, а также тройную основную камеру 50+50+50 Мп, фронталку на 32 Мп и водозащиту IP69.

Подробнее о базовом iQOO 15

Представлен iQOO 15 – топовый игровой флагман по доступной цене

Официальная презентация iQOO 15 Ultra должна состояться до китайского Нового года, который в 2026 году отмечается 17 февраля. Новые подробности о флагмане появятся в ближайшие недели.

