iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном года
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Новости

iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном года

Прошлогодний iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале этого года. Впрочем, XR лидирует по этому показателю с конца 2018 года. Выход новой линейки iPhone 11 только подстегнул его продажи, так как благодаря ей он упал в цене.

Смартфоны Samsung заняли в топе сразу три позиции — вторую, третью и седьмую. Также в список самых покупаемых попали: Oppo A9, Xiaomi 7A, iPhone 11 и Huawei P30.

Exhibit

Кстати в списке только один смартфон, который стоит больше 50 тысяч рублей — iPhone 11. Все остальные устройства являются моделями среднего или бюджетного ценового сегмента.

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