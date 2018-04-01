iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном года

Прошлогодний iPhone XR стал самым продаваемым смартфоном в третьем квартале этого года. Впрочем, XR лидирует по этому показателю с конца 2018 года. Выход новой линейки iPhone 11 только подстегнул его продажи, так как благодаря ей он упал в цене.

Смартфоны Samsung заняли в топе сразу три позиции — вторую, третью и седьмую. Также в список самых покупаемых попали: Oppo A9, Xiaomi 7A, iPhone 11 и Huawei P30.

Кстати в списке только один смартфон, который стоит больше 50 тысяч рублей — iPhone 11. Все остальные устройства являются моделями среднего или бюджетного ценового сегмента.