В iPhone 12 нашли способ поставить 2 SIM-карты

Официально только китайские iPhone 12, iPhone 11 и XR поддерживают две физические SIM-карты. В остальных используется одна физическая и одна eSIM. Однако блогер Хью Джеффрис показал, как добавить в iPhone 12 поддержку двух SIM-карт.

На AliExpress можно купить разъём и лоток от китайской версии iPhone. Цена вопроса — примерно 500 рублей. При этом о не отличается по размерам от обычной версии, так что установить его не составит труда. Есть версии для 12, 11 и XR.

При этом iOS автоматически назначает IMEI-код от eSIM на вторую физическую SIM-карту, то есть в прошивке всё уже есть.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram