iPhone XR стал самым популярным смартфоном 2019 года
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Новости

iPhone XR стал самым популярным смартфоном 2019 года

Исследовательская компания Omdia назвала самый популярным смартфоном 2019 года iPhone XR. Рейтинг составлялся на основе мировых отгрузок производителей.

Так, в прошлом году Apple отгрузила 46,3 миллиона устройств конкретно модели iPhone XR. Это число вдвое превышает объём прошлого года. Даже появление iPhone 11 не сбило его с лидерской полки: у iPhone 11 за 2019 год — 37,3 миллионов единиц устройств. На третьем месте по поставкам — Samsung Galaxy A10.

Omdia

Отмечается, что Apple удаётся возглавлять этот рейтинг более пяти лет подряд.

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