iPhone XR резко упал в цене

Довольно необычное и приятное предложение делают на данный момент представители Verizon в США. Они предлагают актуальный на сегодня смартфон iPhone XR по очень привлекательной стоимости. Итак, версия с 64 ГБ ПЗУ обойдется покупателю всего в 300 долларов. А это, только вслушайтесь в цифру, в два раза меньше обычной цены.

Также все желающие могут приобрести и версии с большим объемом ПЗУ – 128 и 256 ГБ. Скидка на такую покупку будет составлять также 300 долларов. Не стоит забывать, что, приобретая смартфон, вам предоставляется два года на выплату его стоимости. Итого, за вариант с 64 ГБ ПЗУ покупатель будет выплачивать ежемесячно 12,5 долларов, за 128 ГБ ПЗУ – 14,5 долларов, за 256 ГБ ПЗУ – 18,7 долларов.

Но и это еще не все. В дополнение к этому, Verizon обеспечит всех, кто переключится на пакет с безлимитным тарифным планом предоплаченную карту MasterCard с 200 долларами на счету. Тратить их можно куда угодно. Однако стоит помнить, что акция продлится лишь до 29 января.