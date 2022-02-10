В iPhone нашли секретное приложение для сканирования QR-кодов

Все пользователи iPhone могут попробовать активировать скрытое приложение «сканер QR-кодов», его нельзя найти в общей библиотеке или на главном экране.

Чтобы найти таинственное приложение, достаточно смахнуть от середины экрана «Домой» и ввести в поисковое поле запрос Code Scanner. Обратите внимание, что такое будет работать, только в iOS 14 или iOS 15. По итогу вы увидите секретное приложение:

Сам функционал приложения всегда доступен при помощи обычной камеры. Для сканирования любого QR-кода достаточно открыть приложение «Камера» и навести объектив на код. Он отобразится на экране и предложит перейти по указанному адресу.

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