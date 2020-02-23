iPhone SE разобрали на запчасти и сравнили с iPhone 8
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iPhone SE разобрали на запчасти и сравнили с iPhone 8

Новый iPhone SE едва успел поступить в продажу, а его уже разобрали на запчасти. Внешне модель практически не отличается от восьмёрки, имеет такой же корпус и дисплей.

  • Iphone 8 Iphone Se

Сама разборка смартфона подтвердила сильное сходство с прошлой моделью, но отличия оказались в модеме, адаптере беспроводной связи Wi-Fi, аккумуляторе, основной камере и вспышке. Разумеется, процессором стал A13 Bionic, который используется во всей линейке iPhone 11.

Кроме того, многие детали iPhone SE можно установить в iPhone 8 и обратно. Дисплей отлично установится в iPhone 8, а вся функциональность сохранится.

Стоимость нового iPhone SE начинается от 40 тысяч рублей. Модель предлагается в трёх цветах: красный, белый и чёрный.

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