В России начались продажи iPhone SE

Apple начала продажи доступного iPhone SE второго поколения. Розничные продажи стартовали не только в России, но и по всему миру.

Смартфон получил топовый процессор A13 Bionic, которым оснащается iPhone 11 Pro, корпус от восьмёрки, а также поддержку беспроводной зарядки.

На выбор предлагается три цветовых исполнениях: белый, черный и красный (Product Red). Часть доходов от продаж красной модели будут переданы на борьбу со спидом и COVID-19.

Стоимость в России составляет 40, 45 и 54 тысячи рублей. В США модель стоит куда дешевле – 399, 449 и 549 долларов.

Стоит отметить, что в США новый iPhone SE собрал максимум предварительных заказов из-за чего сроки доставки пришлось перенести на май.

В России такого ажиотажа не наблюдается. Поэтому сроки доставки перенесли на май. В России онлайн-магазин Apple начнёт поставку ранее заказанных смартфонов с 24 по 27 апреля.