iPhone SE получил функции, которых нет в iPhone XR и XS

Как только в свет выходят новые смартфоны Apple, так сразу появляются интересные факты, о которых мы не знали до этого. Видимо, представители компании скрывали это, чтобы еще больше заинтриговать пользователей. Итак, как выяснилось новый iPhone SE поддерживает стандарт передачи данных Wi-Fi 6 и Gigabit LTE.

Удивлены? Я думаю, да, так как этой функциональности нет даже у современных моделей – iPhone XR или XS/XS Max. Она хоть и вряд ли повлияет на решение пользователя в пользу этого устройства, но смотря на ценник смартфона, покупка будет выгодной.

Еще одна нераскрытая раньше информация касается возможностей оптики. Так, фронтальная камера iPhone SE может делать снимки в портретном режиме с размытием заднего фона. Более того, есть возможность регулировать размытие и это при том, что у аппарата нет датчика глубины. Кто-то может сказать, что в этом нет ничего удивительного, но вряд ли мы предполагали, что нечто подобное можно увидеть в самом дешевом iPhone.