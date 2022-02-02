iPhone SE 2022 показали на качественных изображениях и видео

Этой весной ожидается выход бюджетного смартфона iPhone SE 2022. Судя по последним данным, он будет стоить от 300 долларов и получит мощное железо, а также дизайн iPhone 8. И Вот в сети появились его первые рендеры, а также видео.

Судя по ним, новинка получит экран 4,7 дюйма, кнопку Home, SoC Apple A15 с модемом 5G и 128 ГБ постоянной памяти в базовой версии. Объем ОЗУ составит 4 ГБ. Основная камера получит модуль на 12 МП.

На изображениях новинка показана в разных цветах, но пока неясно, будут ли такие варианты доступны.

Ожидается, что продажи стартуют ближе к лету — в апреле-мае. Но показать смартфон могут уже в марте.

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.