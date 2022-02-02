iPhone SE 3 может стать дешевле

Компания Apple всё ещё не представила новый iPhone SE. Однако источники утверждают, что он уже поставляется в Индию. Также они сообщили о возможной цене новинки.

Если данные верны, то базовая версия якобы будет стоить всего 300 долларов, что сделает его крайне востребованным. Утверждается, что смартфон уже импортировали в Индию под каталожными номерами A2595, A2783 и A2784. Судя по всему, это версии с разным объёмом памяти.

Отметим, что нынешний iPhone SE стоит 400 долларов за базовую версию. Столько стоила и оригинальная версия. Так что вопрос цены остаётся открытым.

Отметим, что анонс ожидается в ближайшее время. Смартфону приписывают топовую однокристальную систему a15 Bionic, 3/4 ГБ оперативной памяти, а также поддержку 5G.

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