Эксперт считает, что iPhone SE 2022 заменит iPhone 12 mini и iPhone SE 2

Эксперт по продуктам Apple и аналитик Минг-Чи Куо поведал очередную порцию информации о будущем iPhone SE 2022.

По его словам, эта новинка заменит сразу две модели — нынешнюю версию iPhone SE и iPhone 12 mini, который прекратили производить. По словам эксперта, новинка будет самой дешёвой моделью с поддержкой 5G.

Утверждается, что дизайн будет схож с нынешним iPhone SE, однако при этом модели приписывают 6-дюймовый экран и поддержку Face ID. Учитывая, что у iPhone SE 2020 экран 4,7-дюймовый, очевидно, что новинке всё-таки изменят некоторые элементы внешнего вида.

Помимо этого, iPhone SE 2022 может получить процессор Apple A14 Bionic, хотя, может быть, в Купертино расщедрятся и на Apple A15. А ещё некоторые утечки указывают на отсутствие кнопки Home. А сканер отпечатка в этом случае будет или в боковой кнопке, или под экраном.

Цена и дата выхода пока не уточняются.

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