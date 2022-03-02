Новые чехлы на Amazon подтверждают дату выхода iPhone SE 2022

Инсайдер Majin Bu обратил внимание на сайт Amazon в Японии и обнаружил там аксессуары Belkin для iPhone SE 2022.

Belkin plans to launch new iPhone SE 3 accessories on March 10.

The Apple event could be scheduled for March 10, expect invitations starting tomorrow. pic.twitter.com/GAhXUpEaY8 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 2, 2022

В карточке товаров стоит информация о их поступлении 10 марта. Это подтверждает предыдущие слухи, что Apple проведет мероприятие уже на следующей неделе. Предположительно, 8 марта.

На нем покажут не только новый iPhone SE 2022 5G, но и iPad Air 5, Mac и фирменные аксессуары. Кстати, стоимость предыдущей версии iPhone SE может упасть до $199 после презентации. Так он сможет составить конкуренцию бюджетным Android-смартфонам.

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