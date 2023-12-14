Бюджетный iPhone SE 2022 заметно подешевел в России

iPhone SE третьего поколения, который поступил в продажу в марте 2022 года, подешевел в России на 20%.

На российский рынок смартфон официально не вышел, однако, спустя несколько дней все-таки появился в магазинах, но с ценами гораздо выше общемировых. Если в США за него просили $480 (~37 000 рублей на тот момент), то стоимость в России была на уровне 50-70 тысяч рублей.

Сейчас некоторые магазины, в частности на Яндекс Маркете, предлагают приобрести новое устройство с хранилищем на 64 ГБ за 39 890 рублей, что на 20% дешевле, чем полтора года назад.

iPhone SE 2022 получил 4,7-дюймовый дисплей со встроенным в кнопку сканером отпечатков пальцев Touch ID, чипсетом A15 Bionic и поддержкой сетей пятого поколения 5G. Внешне это старый добрый iPhone 8.

Если вы раздумываете над покупкой iPhone, но не можете определиться, какую именно модель приобрести в 2023 году, то читайте наш материал.