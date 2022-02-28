Стоимость iPhone SE 2020 может снизиться до $199

Журналист Марк Гуман в рассылке Bloomberg Power On сообщил, что iPhone SE 2022 выйдет уже через две недели.

Так же предполагается, что предыдущая версия iPhone SE 2020 будет снята с производства, а существующая цена опустится до $199. Это позволит устройству составить конкуренцию бюджетным Android-смартфонам в Африке и Индии.

Про новый iPhone SE 2022 известно, что он получит поддержку 5G и новый чип A15. А вот экран устройства останется от прошлых поколений — 4,7-дюймовый iPS. Существующие макеты устройства дизайном не радуют. На них iPhone SE 2022 похож на iPhone 8 с увеличенной кнопкой домой.

Возможно, утечки не подтвердятся и новинка все-таки получит какие-то существенные внешние изменения.

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