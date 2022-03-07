Apple представит 7K-монитор на презентации iPhone SE 2022

Завтра состоится презентация Apple, на которой представят iPhone SE 2022 и iPad Air 5. Сообщается, что список новинок пополнится монитором, разработку которого купертиновцы закончили несколько месяцев назад.

По словам журналиста из Bloomberg Марка Гурмана, компания собиралась выпустить новый монитор еще осенью 2021 года. Но выход отменился.

Монитор получит разрешение 7K и чип A13 Bionic. Помимо него, покажут новый Mac mini и чип M1 Max. Подробные характеристики будут известны завтра с 21:00.

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