Apple отказалась от выпуска iPhone SE 4

Apple решила отменить выпуск компактного iPhone SE 4-го поколения, который был запланирован на весну 2024 года. Об этом сообщает известный аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо со ссылкой на данные источников в цепочках поставок.

В конце декабря 2022 года Куо заявлял, что Apple рассматривает перенос или полный отказ от выпуска нового поколения iPhone SE. Теперь речь идёт именно об отмене релиза. Одна из главных причин называется, что Apple не смогла достигнуть нужных показателей в продажах.

Ранее издание Bloomberg писало, что базовые модели iPhone 14 значительно проигрывают в продажах iPhone 14 Pro. По словам аналитика, бенефициаром отмены iPhone SE станет Qualcomm. Компактный iPhone SE должен был стать испытательной площадкой для модемов, спроектированных самой Apple. Вполне возможно, что iPhone 16 продолжат оснащать чипом беспроводной связи от Qualcomm.