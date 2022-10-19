iPhone SE четвертого поколения показали на рендерах

Популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал рендеры четвертого поколения iPhone SE. Смартфон показан в трех цветах: черном, белом и красном.

Изображения подтверждают слухи, что дизайн iPhone SE 4 будет сильно напоминать iPhone XR.

Также ранее предполагалось, что iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый ЖК дисплей. Сканер отпечатков пальцев могут разместить в боковой панели, процессором выступит Apple A15 Bionic.

Представить четвертое поколение iPhone SE могут в 2024 году.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!