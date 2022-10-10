iPhone SE 4 получит вырез в экране и боковой Touch ID

Новую версию iPhone SE могут представить в 2024 году. Сейчас аналитик компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг поделился новыми подробностями о четвертом поколении SE.

Сообщается, что iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый ЖК дисплей. Возможно, у смартфона не будет челки, а останется только вырез под селфи-камеру.

Ранее были слухи, что SE 4 могут оснастить «островком» Dynamic Island, так как к 2024 году все базовые модели будут выпускаться именно с таким вырезом. Но видимо, Apple будет стремиться максимально удешевить производство этого устройства.

По слухам, четвертое поколение доступного iPhone наделят боковым сканером отпечатков пальцев. Вырез и Touch ID сбоку сделают устройство еще больше похожим на Android-смартфон.

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