Новый iPhone SE может не получить базу iPhone XR

В сети ходит много слухов, что новый iPhone SE будет базироваться на iPhone XR. Однако аналитик Росс Янг считает, что ситуация может измениться. По его данным, Apple пока не определилась, какой экран получит новинка, причём речь не только о диагонали, но и о типе панели.

Иначе говоря, в модели, которая выйдет в 2024 году может быть либо IPS-экран, либо AMOLED. Что касается диагонали, то говорится о версиях на 5,7 и 6,1 дюйма. Таким образом, основой для новинки может стать iPhone XR, iPhone X или даже базовая версия iPhone 12/13.

Здесь важно понимать, что компания вряд ли будет разрабатывать свой корпус под бюджетный смартфон, однако при этом в 2024 году ЖК-дисплей с низким разрешением будет выглядеть архаично.

Само собой, это пока лишь слухи, остаётся дождаться новых данных.