iPhone SE 2022 получил увеличенный аккумулятор

Смартфон iPhone SE, пожалуй, самый спорный и необычный аппарат в 2022 году. Его дизайн уходит к 2017 году, когда на дворе был популярен iPhone 8 со стеклянным корпусом и массивными рамками вокруг дисплея.

В этом году в обновлённом iPhone SE в плане дизайна ничего не поменялось и ожидалось, что ёмкость аккумулятора будет, как в прошлых моделях на 1821 мАч. Оказалось, что новая модель значительно производительней, а при разборе обнаружился аккумулятор на 2018 мАч.

Стоит заметить, что размеры корпуса остались без изменений, а в сам iPhone SE 2022 не получится установить батарею от iPhone SE 2020 года. Аналогичная ситуация с модулем дисплей, который может подключить, но работать он будет с серьёзными глюками.

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