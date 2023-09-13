iPhone получит новые рингтоны в iOS 17 впервые за 10 лет

В последнем обновлении бета-версии iOS 17 (RC) пользователи обнаружили свыше 20 новых рингтонов. Они доступны не только для владельцев iPhone 15, но и для всех, кто решит обновить устройство.

В частности появился рингтон “Journey”, звучание которого напоминает музыку из старых видеоигр. Даже ранее существующие мелодии претерпели изменения, приобретя современное звучание. Тем не менее, наиболее старые из них теперь находятся в разделе “Классика”. Вы можете послушать некоторые из новых рингтонов в видео ниже:

Отметим, что до этого Apple добавляла новые рингтоны в 2013 году с релизом iOS 7, если не считать рингтон “Отражение”, представленный с iPhone X.

Новые рингтоны можно устанавливать на звонки, сообщения, электронную почту и оповещения календаря. Их особенность – более мощная вибрация. При этом некоторые мелодии звучат практически без перерыва.

Желающие самостоятельно оценить новые рингтоны уже сейчас могут установить бета-версию iOS 17 (RC). Тем, кто предпочтет ждать официальный релиз, стоит отметить 18 сентября в календаре — именно в этот день планируется официальный выход обновления. Ранее мы сообщали, какие iPhone обновятся до iOS 17.