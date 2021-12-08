iPhone будет уведомлять о неоригинальных запчастях

Apple продолжает бороться с недобросовестными сервисными центрам. С выходом iOS 15.2 в настройках iPhone появится пункт «История запчастей и обслуживания», в нём можно будет ознакомиться, когда и какие запчасти были установлены в смартфон. Кроме того, аппарат покажет информацию, если были использованы неоригинальные компоненты.

Выводимая информация будет зависеть от конкретной модели:

iPhone XR, XS, XS Max и более поздние модели, включая iPhone SE второго поколения, покажут факт замены аккумулятора;

iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13 — факт замены аккумулятора и дисплея;

iPhone 12 и iPhone 13 — факт замены аккумулятора, дисплея и камеры.

При ремонте в авторизованном сервисе и использовании оригинальных деталей, в разделе отобразится надпись «Оригинальная запчасть Apple». Если компонент окажется подделкой или с другого смартфона, то покажется предупреждение «Неизвестная деталь».

Новый раздел будет находиться в «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве». Сама Apple заявляет, что статут запчастей никак не будет влиять на работу iPhon.