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Новости

iPhone и Apple Watch получат функцию автоматического вызова помощи при аварии

Apple намерена добавить в iPhone функцию, которая будет автоматически вызывать службу экстренной помощи 911 в случае аварии. Аналогичная возможность появится и на смарт-часах Apple Watch. Как отмечается, всё это будет работать только в США. К слову, часы уже умеют вызывать помощь при резком падении пользователя.

Срок появления новой технологии могут перенести, точная дата релиза пока не названа. Также её могут отменить. При этом отмечается, что её тестируют на протяжении 2021 года и собирают данные о качестве работы.

Отметим, что компания из Купертино уже давно обратила внимание на здоровье пользователей, и всячески пытается добавлять возможности отслеживания состояния в свои продукты. Так, например, в смартфонах и часах давно уже есть отслеживание количества шагов, медицинские карты и прочее.

Источник:
Интерфакс
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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