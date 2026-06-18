iPhone Air 2 может выйти весной 2027 года с двумя камерами

Apple работает над iPhone Air 2, который может выйти в первом квартале 2027 года. Об этом сообщают Bloomberg и инсайдер Digital Chat Station.

По данным источников, смартфон сохранит тонкий корпус, но получит несколько важных улучшений. Главное из них — появление второй камеры. Нынешний iPhone Air оснащён только одним 48-мегапиксельным модулем, из-за чего уступает обычным моделям iPhone по универсальности съёмки.

В iPhone Air 2 Apple может добавить сверхширокоугольную камеру. Это приблизит устройство к базовой линейке iPhone, но оставит дистанцию до моделей Pro.

Также компания, по слухам, работает над улучшением автономности. Пока неизвестно, будет ли это достигнуто за счёт более крупного аккумулятора, нового внутреннего дизайна или энергоэффективности компонентов.

Ещё одно ожидаемое изменение — чип A20 Pro, который также приписывают iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Выход iPhone Air 2 в начале 2027 года вписывается в новую стратегию Apple. По слухам, компания разделит релизы iPhone на два этапа: осенью 2026-го представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra, а весной 2027-го выпустит iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2.