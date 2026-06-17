Базовый iPhone 18 может выйти только в 2027 году
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Базовый iPhone 18 может выйти только в 2027 году

На это указывают не только слухи, но и заявления одного из ключевых поставщиков Apple.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:10
Базовый iPhone 18 может выйти только в 2027 году

Похоже, Apple действительно готовится изменить привычный график выпуска iPhone. Если верить последним данным, стандартный iPhone 18 выйдет только в начале 2027 года, а осенью 2026-го компания представит лишь iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и свой первый складной смартфон.

Косвенное подтверждение этому дал председатель совета директоров Largan Precision Линь Эньпин. Компания является основным поставщиком объективов для камер iPhone. На собрании акционеров он сообщил, что один из крупных американских клиентов перенёс запуск новой модели на первый квартал 2027 года.

Название продукта и заказчика не раскрывается, однако заявление совпадает с предыдущими утечками о разделении линейки iPhone на два этапа.

Согласно слухам, в будущем Apple будет выпускать флагманские модели осенью, а более доступные устройства — весной. Вместе с обычным iPhone 18 в начале 2027 года могут дебютировать iPhone 18e и второе поколение iPhone Air.

Если информация подтвердится, Apple впервые с 2011 года откажется от одновременного выпуска всей флагманской линейки iPhone.

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