iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели на 35% в России

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max продолжают дешеветь в России. Со старта продаж цены на флагманские смартфоны Apple снизились на 35%, выяснила редакция The GEEK.

В сентябре iPhone 17 Pro (256 ГБ) продавался за 164 990 рублей, а iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — за 184 990 рублей. На момент публикации материала на маркетплейсах смартфоны можно купить примерно за 110,5 тыс. рублей и 120,3 тыс. рублей соответственно.

В крупных розничных сетях также началось снижение цен, однако там размер скидок пока более скромный и составляет около 15-20%.

Речь идет о версиях со встроенным слотом для физической SIM-карты. Модели, поддерживающие только eSIM, стоят еще дешевле.