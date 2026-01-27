iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели на 35% в России | The GEEK
close
Новости

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели на 35% в России

Цены стартуют от 110,5 тыс. рублей.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:48

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max продолжают дешеветь в России. Со старта продаж цены на флагманские смартфоны Apple снизились на 35%, выяснила редакция The GEEK.

В сентябре iPhone 17 Pro (256 ГБ) продавался за 164 990 рублей, а iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — за 184 990 рублей. На момент публикации материала на маркетплейсах смартфоны можно купить примерно за 110,5 тыс. рублей и 120,3 тыс. рублей соответственно.

iphone-17-pro
iphone-17-pro-max

В крупных розничных сетях также началось снижение цен, однако там размер скидок пока более скромный и составляет около 15-20%.

Речь идет о версиях со встроенным слотом для физической SIM-карты. Модели, поддерживающие только eSIM, стоят еще дешевле.

Читайте также

Какой iPhone купить в 2026 году?
id·218395·20260127_2048
Morgan Stanley: Apple поднимет цены на iPhone 18 и iPhone 18 Pro
Складной HUAWEI Mate X7 и наушники FreeClip 2 доступны для предзаказа в России
Apple выпустила iOS 26.3 beta 3 для разработчиков
Apple выпустила iOS 26.2.1 с исправлениями и поддержкой нового AirTag
Вышли iOS 18.7.4, iOS 16.7.13 и iOS 15.8.6 для старых iPhone
Apple выпустила обновление iOS для iPhone 5s и iPhone 6
Apple выпустила новый AirTag
Nothing Phone (4a) готовится к выходу
Владельцы iPhone начали получать деньги от Apple за прослушку Siri
Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале
Samsung Galaxy S26 Ultra получит революционный экран: антиблик, приватность и улучшенная защита
iPhone Fold может выйти в 2027 году и стать самым дорогим смартфоном Apple
iPhone 18 будет сиять: он может стать ярче и дороже
На iPhone «сломался» будильник — он срабатывает без звука
Какой iPhone купить в 2026 году?
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели почти на 30% в России

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  2. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  3. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  4. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  5. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  6. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры
Смотреть все обзоры