Apple представила iPhone 17 Pro с новым корпусом и системой охлаждения

Новый корпус, три цвета и мощная камера.
Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 21:02

На презентации компания Apple анонсировала iPhone 17 Pro, сделав ставку на обновлённый дизайн и улучшение производительности.

Главное отличие — переход от титана к цельному алюминиевому корпусу формата унибоди. Такое решение призвано повысить теплопроводность и одновременно сделать конструкцию более цельной.

Смартфон получил новый процессор A19 Pro, который обеспечивает рост мощности при меньшем энергопотреблении. Дополняет его переработанная система охлаждения. Теперь в iPhone используется тепловая карта и испарительная камера из алюминия, распределяющая температуру при играх и других ресурсоёмких задачах. По задумке Apple, корпус устройства даже под нагрузкой должен оставаться прохладным.

Теперь iPhone 17 Pro доступен в трёх вариантах — оранжевом, синем и белом. Особенно выделяется новый ярко-оранжевый цвет, впервые появившийся в линейке Pro.

Apple сделала акцент на фото- и видеосъёмке. Все три камеры — по 48 Мп, включая широкоугольную, телевик и основную. Теперь доступны два уровня оптического зума: 4x (100 мм) и 8x (200 мм).

Компания позиционирует систему как «8 объективов в одном телефоне», поскольку пользователю доступны фокусные расстояния от 13 мм (макро) до 200 мм.

Фронтальная камера также получила обновления, сохранив высокое разрешение и поддержку функций для портретной съёмки.

Что по ценам в России

Названы цены iPhone 17 в России. Cтарт заказов 10 сентября

Версия с eSIM действительно получила увеличенный аккумулятор — это делает iPhone 17 Pro смартфоном с самым большим объёмом батареи среди всех моделей Apple.

Все модели стартуют с 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость в США:

  • iPhone 17 Pro — от $1099
  • iPhone 17 Pro Max — от $1199

Предзаказы на iPhone 17 Pro уже открыты, а в рознице смартфон появится 19 сентября 2025 года.

Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Паяю тексты, тестирую гаджеты и делюсь тем, что сам бы читал с интересом. Мой Телеграм-канал — про то, что не стыдно переслать другу.
