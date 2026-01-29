Apple и Samsung доминируют: топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года

Смартфоны Apple и Samsung вновь заняли все позиции в десятке самых продаваемых устройств в 2025 году. Соответствующий рейтинг опубликовала аналитическая компания Counterpoint Research.

Лидером с заметным отрывом стал базовый iPhone 16, который сменил на вершине рейтинга своего предшественника iPhone 15. На второй и третьей строчке расположились iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro. За ними следует свежий iPhone 17 Pro Max.

Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в 2024 и 2025 годах

Пятое и шестое места удержали бюджетные модели Samsung. Если в 2024 году это были Galaxy A15 5G и Galaxy A15 4G, то теперь на этих позициях Galaxy A16 5G и Galaxy A06 4G.

На седьмой строчке оказался базовый iPhone 17, на восьмой — Galaxy S25 Ultra, а на девятой — iPhone 15. Замыкает десятку самых продаваемых смартфонов 2025 года iPhone 16e.