iPhone 16 Pro прибавит в росте

Известный эксперт в области мобильных технологий, Росс Янг, озвучил информацию о будущих изменениях в iPhone 16 Pro, которые сделают его уникальным на рынке.

Одним из важных изменений будет новое соотношение сторон экрана. В настоящее время в линейке iPhone 14 оно составляет 19.5:9, однако в следующем поколении флагманских смартфонов, ожидаемых в 2024 году, это соотношение будет немного изменено и составит 19.6:9. Это означает, что экраны станут немного длиннее, но не будут шире, что важно для удобного использования устройства одной рукой.

Кроме того, по информации Росса Янга, стали известны точные диагонали экранов iPhone 16 Pro. Версия Pro, которая имеет диагональ 6,12 дюйма, будет увеличена до 6,27 дюйма, а версия Pro Max с диагональю 6,69 дюйма увеличится до 6,86 дюйма. В обоих случаях это увеличение составит около 2,5%, что позволит пользователям наслаждаться еще более просторным и увлекательным визуальным опытом.

Наконец, самым важным анонсом Росса Янга стало сообщение о том, что iPhone 17 Pro будет первым устройством в котором технология Face ID будет встроена под экраном. Это позволит устранить необходимость в вырезе или полоске для передней камеры, делая дизайн устройства еще более элегантным и функциональным.