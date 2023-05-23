Появились первые рендеры iPhone 16 Pro Max

Ресурс 9to5Mac опубликовал свежие CAD-рендеры предстоящего iPhone 16 Pro Max, представляющие его во всей красе. По информации издания, новая линейка смартфонов будет доступна в двух модификациях: Pro Max и Ultra.

Его прошлый преемник, iPhone 15 Pro Max, получит экран размером 6,7 дюйма, но в новом Pro Max его размер останется практически неизменным. Однако, Ultra получит ещё большую диагональ до 6,9 дюйма.

Предполагаемые габариты iPhone:

iPhone 16 Ultra: 77,2 х 165 мм

iPhone 15 Pro Max: 76,7 х 159,8 мм

Интересно отметить, что ранее известные аналитики Мин-Чи Куо и Росс Янг предсказывали увеличение экрана и в стандартной модели «прошки». Согласно их прогнозам, экран обычного iPhone 16 также будет расширен с 6,1 до 6,3 дюйма, что придаст ему более внушительный вид и улучшит пользовательский опыт.