iPhone 15 Ultra может получить титановый корпус

Apple получила патенты на устройства с титановыми корпусами. На изображениях патента — смартфон, часы, ноутбук и планшет.

По слухам, первым смартфоном с титановым корпусом станет iPhone 15 Ultra, который выйдет уже в следующем году. Стоимость такого устройства будет значительно выше, так как цена титанового сплава в потребительских товарах очень высока. Зато это сделает корпус смартфона намного легче и прочнее, чем у iPhone 14 Pro с алюминиевым сплавом.

Также не стоит забывать, что Apple нужно будет как-то обосновать существование и разницу в стоимости iPhone 15 Pro и 15 Ultra. За счет подобного корпуса компания будет более четко сегментировать устройства на базовые и премиальные.

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