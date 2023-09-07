iPhone 15 Pro распаковали до презентации

В преддверии анонса iPhone 15 серии в Сети появляется всё больше информации по грядущим новинкам, сегодня источником утечки стали популярные русскоязычные Telegram-каналы «Mash» и «Топор 18+», которые опубликовали фотографии iPhone 15 Pro и его комплекта.

Обычно мы цитируем «утечки» только от авторитетных инсайдеров, которые в прошлом неоднократно предоставляли достоверную информацию и дорожат своей репутацией. Но мимо этого случая не могли пройти мимо. Редакторы каналов утверждают, что на изображениях iPhone 15, который распаковали прямо на заводе Foxconn.

Скорее всего, на фотографиях запечатлён макет или болванка iPhone 15 Pro, которая используется производителями аксессуаров для изготовления чехлов. На коробке устройства изображён iPhone с очень толстыми рамками, что не соответствует многочисленным инсайдерским «утечкам», в которых утверждалось о реализации в «Прошках» рекордно узких дисплейных рамок до 1,55-мм по всем сторонам.

Дисплейные стёкла линейки iPhone 15

В остальном, в комплекте лежит макулатура и кабель USB-C, хотя ранее инсайдеры заявляли о появлении в комплекте плетёного кабеля в цвет смартфона. Насколько подлинной окажется эта информация узнаем совсем скоро, презентация смартфонов iPhone 15 состоится 12 сентября.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором мы рассказали на каких площадках можно будет посмотреть презентацию Apple.