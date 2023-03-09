iPhone 15 Pro получит улучшенный сканер LiDAR

Аналитики Barclays Блейн Кертис и Том О’Мэлли заявили, что в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будет использоваться лидарный сканер нового поколения. Улучшенный модуль будет поставлять Sony.

Предполагается, что большинство или абсолютно все сканера LiDAR для iPhone 15 Pro, произведенных в этом году, будут именно от Sony.

По словам другого аналитика Минг-Чи Куо, этот модуль является более энергоэффективным. Он обеспечит улучшенную производительность сканера LiDAR, при этом меньше будет воздействовать на время автономной работы.

Ранее iPhone 15 Pro показали на рендерах, посмотреть можно тут.