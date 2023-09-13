iPhone 15 позволит выбрать до какого количества процентов зарядить батарею

Владельцы iPhone 15 и iPhone 15 Pro смогут выбирать, до какого уровня должна заряжаться батарея. Новая функция появилась во вчерашней финальной версии iOS 17 RC для разработчиков.

При подключении зарядки, на экран айфона будет выводиться уведомление о том, что батарея будет заряжена до ранее выбранных процентов. Если отключить опцию, при подключении зарядного кабеля будет отображаться сообщение о том, что смартфон зарядится до 100%.

Опция повторяет уже известную функцию оптимизированной зарядки, но при достижении выбранного уровня восполнение заряда останавливается. Предполагается, что такое решение позволит уменьшить деградацию аккумулятора и не снизит производительность iPhone в будущем.