iPhone 15 подешевели в России на 30%

В некоторых российских интернет-магазинах начали продавать новый iPhone 15 в самой базовой комплектации со скидкой в 30% от установленной на старте продаж стоимости.

Несмотря на то, что смартфон выпустили всего два месяца назад, его стоимость уже заметно упала. Во время начала продаж устройство предлагалось по цене 125-130 тыс. рублей, в то время как сейчас на Яндекс Маркет его можно найти дешевле 86 тыс. рублей.

Напомним, что примерно месяц назад уже происходило первое падение цен на новые смартфоны Apple. Тогда версия iPhone 15 с 128 ГБ памяти стоила примерно 97 тыс. рублей. Крупные ритейлеры, однако, сохраняют первоначальные ценники.