Anthropic удвоила лимиты Claude Code для Pro, Max, Team и Enterprise

Anthropic объявила об увеличении лимитов для пользователей Claude Code и разработчиков, работающих с моделями Claude Opus через API. Изменения вступили в силу сразу после объявления.

Компания удвоила пятичасовые лимиты Claude Code для тарифов Pro, Max, Team и Enterprise. Для подписчиков Pro и Max также убрали снижение лимитов в пиковые часы.

Кроме того, Anthropic повысила лимиты скорости для моделей линейки Claude Opus через API. Обновлённые ограничения опубликованы в документации компании.

Увеличение лимитов стало возможным благодаря соглашению со SpaceX. Anthropic получит доступ к вычислительным мощностям дата-центра Colossus 1 в Мемфисе. По данным компании, площадка включает более 220 тысяч графических процессоров Nvidia и около 300 МВт дополнительных мощностей. Сумма сделки не раскрывается.

У Anthropic также есть соглашения с Amazon и Google. В апреле компания объявила о контракте с Amazon на мощности до 5 ГВт для обучения и работы Claude, а ранее сообщила о партнёрстве с Google и Broadcom, по которому с 2027 года должны появиться новые вычислительные мощности для моделей Claude.

Рост лимитов связан с жалобами пользователей Claude Code. Весной 2026 года разработчики сообщали, что сервис слишком быстро расходует доступные лимиты, особенно во время активной работы с кодом. После критики Anthropic уже корректировала ограничения, но жалобы на быстрый расход токенов продолжились.