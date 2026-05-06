Anthropic удвоила лимиты Claude Code для Pro, Max, Team и Enterprise | The GEEK
Новости

Anthropic удвоила лимиты Claude Code для Pro, Max, Team и Enterprise

Anthropic увеличила лимиты Claude Code и Claude Opus API после соглашения со SpaceX.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:32
Anthropic удвоила лимиты Claude Code для Pro, Max, Team и Enterprise

Anthropic объявила об увеличении лимитов для пользователей Claude Code и разработчиков, работающих с моделями Claude Opus через API. Изменения вступили в силу сразу после объявления.

Компания удвоила пятичасовые лимиты Claude Code для тарифов Pro, Max, Team и Enterprise. Для подписчиков Pro и Max также убрали снижение лимитов в пиковые часы.

Кроме того, Anthropic повысила лимиты скорости для моделей линейки Claude Opus через API. Обновлённые ограничения опубликованы в документации компании.

snimok-jekrana-2026-05-06-v-20.28.48-thegeek

Увеличение лимитов стало возможным благодаря соглашению со SpaceX. Anthropic получит доступ к вычислительным мощностям дата-центра Colossus 1 в Мемфисе. По данным компании, площадка включает более 220 тысяч графических процессоров Nvidia и около 300 МВт дополнительных мощностей. Сумма сделки не раскрывается.

У Anthropic также есть соглашения с Amazon и Google. В апреле компания объявила о контракте с Amazon на мощности до 5 ГВт для обучения и работы Claude, а ранее сообщила о партнёрстве с Google и Broadcom, по которому с 2027 года должны появиться новые вычислительные мощности для моделей Claude.

Рост лимитов связан с жалобами пользователей Claude Code. Весной 2026 года разработчики сообщали, что сервис слишком быстро расходует доступные лимиты, особенно во время активной работы с кодом. После критики Anthropic уже корректировала ограничения, но жалобы на быстрый расход токенов продолжились.

Обсудить

Главное по теме

Новости Anthropic: ИИ может начать самостоятельно улучшать ИИ уже в ближайшие годы

Сооснователь Anthropic Джек Кларк считает, что к концу 2028 года могут появиться системы, способные самостоятельно участвовать в разработке…
Новости У пользователей Claude начали запрашивать паспорт и селфи Новости Claude Code теперь сам решает, что можно делать на вашем компьютере

Похожие материалы

Claude Claude Code научился управлять компьютером на macOS

Функция пока доступна в бета-версии для пользователей платных тарифов.

 Claude Anthropic случайно раскрыла детали новой супермодели Claude Mythos

Утечка сорвала секретный анонс.

 Claude Xiaomi выходит на рынок ИИ: представлены три модели уровня Claude и Gemini

Представлены три ИИ-модели MiMo-V2.

 Claude Claude Code теперь ищет ошибки в коде с помощью нескольких ИИ-агентов

Система ищет ошибки и показывает проблемные строки.

Скидки и подборки

5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями Нашли идеальные подарки к 23 февраля. Их будут использовать каждый день

Последние новости

Apple выплатит $250 млн владельцам iPhone 16 за отсутствие обещанных ИИ-функций Топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире в первом квартале 2026 года HUAWEI показала ультратонкий планшет MatePad Pro Max OpenAI представила GPT-5.5 Instant как новую модель по умолчанию в ChatGPT RingConn открыла предзаказ на умное кольцо Gen 3 с виброуведомлениями Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  2. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  3. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  5. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  6. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры
Смотреть все обзоры