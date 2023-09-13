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Обои iPhone 15 и iPhone 15 Pro доступны для загрузки

Фото аватара
Василиса Ларина сегодня в 17:13

С выходом новых айфонов, сразу появляются фирменные обои. Официальный анонс iPhone 15 и iPhone 15 Pro также не стал исключением.

Базовая серия предлагает яркие цветовые решения, в то время как «прошки» имеют более сдержанный дизайн.

Обои iPhone 15

Загрузить обои в оригинальном качестве через Яндекс Диск.

Обои iPhone 15 Pro

Загрузить обои в оригинальном качестве через Яндекс Диск.

Официальный старт продаж в США начнется 22 сентября. В России модели также появятся, но пока известна только их стоимость.

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Источник:
The GEEK
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