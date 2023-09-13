Обои iPhone 15 и iPhone 15 Pro доступны для загрузки

С выходом новых айфонов, сразу появляются фирменные обои. Официальный анонс iPhone 15 и iPhone 15 Pro также не стал исключением.
Базовая серия предлагает яркие цветовые решения, в то время как «прошки» имеют более сдержанный дизайн.
Обои iPhone 15
Загрузить обои в оригинальном качестве через Яндекс Диск.
Обои iPhone 15 Pro
Загрузить обои в оригинальном качестве через Яндекс Диск.
Официальный старт продаж в США начнется 22 сентября. В России модели также появятся, но пока известна только их стоимость.