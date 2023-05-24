Top.Mail.Ru
Новости

iPhone 15 будет поддерживать сторонние беспроводные зарядки до 15 Вт

Avatar photo
Вадим Майков сегодня в 18:25

Инсайдер yeux1122 поделился новыми фактами об iPhone 15. Проверить их достоверность пока трудно. Однако, утверждение имеет смысл, так как Apple вносит вклад в новую версию стандарта Qi open, которая работает во многом как MagSafe.

Сообщается, что новое поколение смартфонов будет поддерживать сторонние беспроводные зарядки MagSafe мощностью до 15 Вт. Неизвестно речь идет о всех версиях или только «прошках». При этом, вся мощность будет доступна любым зарядкам, для них не потребуется сертификация MFi (Made for iPhone) или MFM (Made for MagSafe).

💙 Обязательно подпишись: The GEEK в Телеграм

Теги: 
Источник:
Macrumors

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной