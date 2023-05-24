iPhone 15 будет поддерживать сторонние беспроводные зарядки до 15 Вт

Инсайдер yeux1122 поделился новыми фактами об iPhone 15. Проверить их достоверность пока трудно. Однако, утверждение имеет смысл, так как Apple вносит вклад в новую версию стандарта Qi open, которая работает во многом как MagSafe.

Сообщается, что новое поколение смартфонов будет поддерживать сторонние беспроводные зарядки MagSafe мощностью до 15 Вт. Неизвестно речь идет о всех версиях или только «прошках». При этом, вся мощность будет доступна любым зарядкам, для них не потребуется сертификация MFi (Made for iPhone) или MFM (Made for MagSafe).