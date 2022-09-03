Включённый iPhone 14 Pro показали на видео

Авторитетный инсайдер под ником Tommy Boi опубликовал в Твиттере короткий ролик с работающим iPhone 14 Pro.

На видео демонстрируется новая опция в настройках iPhone 14 Pro, которая позволяет объединять два выреза в дисплее в один.

Скорее всего, показанный на видео смартфон является одним из прототипов Apple. Вполне возможно, что данная опция для обычных пользователей будет недоступна.

Презентация Apple на которой будет показана серия iPhone 14, состоится уже 7 сентября.

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