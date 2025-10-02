Аниме, киберпанк или «Ходячий замок»: Алиса теперь умеет менять стиль изображений

Нейросеть «Алиса» получила новую функцию: теперь она умеет не только генерировать изображения, но и менять стиль уже готовых фото или рисунков. Пользователи могут загружать личные снимки или иллюстрации и перерисовывать их в различных стилях, включая аниме, киберпанк или образы, вдохновлённые известными анимационными вселенными.

Стиль можно выбрать двумя способами: описать его текстом («нарисуй в стиле Миядзаки») или воспользоваться меню готовых вариантов.

Технология работает на модели YandexART 2.5: «Алиса» анализирует изображение с помощью визуально-языковой модели (VLM) и автоматически подбирает параметры для генерации.

Функция доступна на сайте alice.yandex.ru, в приложениях «Алиса» и «Яндекс с Алисой», а также в «Яндекс Браузере». Пока она работает только для пользователей из России.