Аниме, киберпанк или «Ходячий замок»: Алиса теперь умеет менять стиль изображений

Теперь в «Алисе» можно загрузить снимок и за секунду получить аватарку в стиле Миядзаки или постер из киберпанка.
Валентин Снежин сегодня в 10:00

Нейросеть «Алиса» получила новую функцию: теперь она умеет не только генерировать изображения, но и менять стиль уже готовых фото или рисунков. Пользователи могут загружать личные снимки или иллюстрации и перерисовывать их в различных стилях, включая аниме, киберпанк или образы, вдохновлённые известными анимационными вселенными.

Стиль можно выбрать двумя способами: описать его текстом («нарисуй в стиле Миядзаки») или воспользоваться меню готовых вариантов.

Технология работает на модели YandexART 2.5: «Алиса» анализирует изображение с помощью визуально-языковой модели (VLM) и автоматически подбирает параметры для генерации.

Функция доступна на сайте alice.yandex.ru, в приложениях «Алиса» и «Яндекс с Алисой», а также в «Яндекс Браузере». Пока она работает только для пользователей из России.

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
